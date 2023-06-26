В Оренбуржье на месте находки плезиозавров организуют «Парк мелового периода на Южном Урале»

Определены сроки работы Всероссийского молодежного палеонтологического научного лагеря «Парк мелового периода на Южном Урале» в Оренбургской области. Он будет открыт с 1 по 20 июля текущего года. Организатором проекта выступит Русское географическое общество. Об этом сообщает региональное правительство.

Фото: Правительство Оренбургской области

«Лагерь расположится в уникальном месте, где уже нашли 16 скелетов плезиозавров, множество зубов древних химер и акул, панцири черепах, фрагменты скелетов мозазавров и птерозавров»,— говорится в сообщении.

Ученые будет искать и изучать на территории парка новые виды рептилий, рыб и других ископаемых мелового периода. Также палеонтологи, представители охраняемых природных территорий и научно-исследовательских институтов выступят с лекциями.

Ранее археологи соседней с Оренбуржьем Самарской области приступили к поискам места битвы Тимура и Тохтамыша.

Георгий Портнов