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В Самарской области ищут место битвы Тимура и Тохтамыша

Самарская область стала участницей крупного международного археологического проекта по поиску точного места битвы между войсками среднеазиатского Амира Тимура и хана Золотой Орды Тохтамыша. Она произошла на территории нынешнего региона в 1391 году и, как считают ученые, стала началом заката Золотой Орды. Об этом сообщает центр по связям с общественностью Самарского национального исследовательского университета им. Королева.

«Где именно находилось поле битвы, ученым до сих пор установить не удалось, по этому поводу существуют самые разные версии. В рамках проекта мы должны раскрыть эту историческую тайну, найдя в ходе раскопок соответствующие артефакты-доказательства и поставив точку в давнем научном споре»,– приводятся в сообщении слова руководителя научно-исследовательской лаборатории археологии Самарского университета им. Королева Сергея Зубова.

Вместе с самарскими учеными в проекте участвуют исследователи Института истории им. Шигабутдина Марджани и Института археологии имени Альфреда Халикова Академии наук Татарстана. Также в нем заняты специалисты Казанского, Курганского и Башкирского государственных университетов, а также Самаркандского государственного университета и Самаркандского археологического института имени Яхъи Гулямова. О своем интересе к проекту заявили археологи из Казахстана, Азербайджана, Ирана и Израиля.

Проект рассчитан на пять лет. Он будет включать археологические исследования и экспедиции в различных районах Самарской области.

Георгий Портнов

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