ГУП «ТЭК СПб» проведет 26 испытаний в течение недели

В понедельник, 26 июня, специалисты ГУП «ТЭК СПб» проведут испытания тепловых сетей в Невском, Петроградском и Колпинском районах Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

До конца июня проверки также запланированы в Выборгском, Кировском, Красносельском, Красногвардейском, Московском, Калининском и Фрунзенском районах. Всего в течение недели ТЭК проведет 26 испытаний на тепловых сетях.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что до конца лета 2023 года в Петербург на баланс ГУП «ТЭК СПб» поступит 18 мобильных котельных мощностью 2,5 МВт. Они предназначены для снабжения потребителей теплом и горячей водой на время реконструкции инженерных сетей и во время аварий. Четыре такие установки уже проходят тестовые пуски.

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