Петербург к новому отопительному сезону получит 18 мобильных котельных

До конца лета 2023 года в Санкт-Петербург на баланс ГУП «ТЭК СПб» поступит 18 мобильных котельных мощностью 2,5 МВт, сообщила пресс-служба Смольного. Четыре установки уже проходят тестовые пуски.

Мобильные котельные планируется использовать для снабжения потребителей теплом и горячей водой на время реконструкции инженерных сетей и во время аварий. Новые установки дополнят существующий парк из восьми блок-модулей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что «Теплосеть» проведет испытания в Невском районе Петербурга и Кудрово.

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