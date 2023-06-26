В Екатеринбурге больше всего зарабатывают работники IT-сферы

Самая высокооплачиваемая отрасль в Екатеринбурге — IT и связь, средняя зарплата в месяц в которой составляет около 97 тыс. руб. В рейтинге «РИА Новости» уральская столица заняла 24-е место среди городов по уровню зарплат в различных отраслях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Штаб-квартира IT-корпорации "СКБ Контур" в Екатеринбурге

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Штаб-квартира IT-корпорации "СКБ Контур" в Екатеринбурге

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

При этом ряд городов Уральского федерального округа (УрФО) заняли более высоки позиции в рейтинге. Так, в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) самой высокооплачиваемой является добывающая отрасль, специалисты в которой получают в среднемм 177 тыс. руб. (четвертое место рейтинга). В Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ) больше всех получают госслужащие — 167 тыс. руб. (седьмое место).

В Тюмени специалисты отрасли «профессиональная и научная деятельность» могут получать 131 тыс. руб. в месяц. Аналогичный показатель средней зарплаты у работников добывающей отрасли из Ханты-Мансийска.

Напомним, в Свердловской области в этом году увеличили число мест в колледжах и техникумах для подготовки IT-специалистов. Всего на места, финансируемые из регионального бюджета, готовы принять более 24 тыс. студентов.

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