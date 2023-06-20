В свердловских колледжах и техникумах увеличили количество мест по IT-специальностям

В Свердловской области увеличил количество мест в колледжах и техникумах для подготовки IT-специалистов. По данным департамента информационной политики региона, в области началась абитуриентская кампания, на места, финансируемые из регионального бюджета, готовы принять более 24 тыс. студентов.

С учетом запроса предприятий на профессиональные кадры, значительная часть мест занята специальностями промышленного и металлургического сектора. По этим направлениям планируют набрать свыше 4 тыс. студентов.

«Наиболее востребованными на рынке труда остаются специальности, связанные с IT-технологиями. Эта тенденция сформировалась еще пару лет назад. В ответ на запрос времени в прошлом году мы заявляли 1715 бюджетных мест по направлению IT, в этом году — уже 2050. Речь идет об IT, информационной безопасности, электронике, радиотехнике и системах связи»,— рассказал областной министр образования Юрий Биктуганов.

В департаменте также отметили, что остаются востребованными среди абитуриентов направления, связанные с архитектурой и дизайном, правовыми специальностями, сельским хозяйством. Приемная кампания завершит работу 15 августа.

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