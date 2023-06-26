Российские кинотеатры собрали за уикенд самую низкую выручку с октября

Российские кинотеатры, по предварительным данным, собрали за последний прошедший уикенд около 245–250 млн руб. Это самая низкая выручка с октября 2022 года. Как отмечает kinobusiness.com, многим в субботу «было не до кино».
Лидером кинопроката в РФ и СНГ в уикенд стал фильм «Дыхание». Он получил около 31 млн руб.
Лидеры кинопроката:
- «Дыхание» — 30,7 млн руб.;
- «Элементарно» (без РФ и Белоруссии) — 26,7 млн руб.;
- «Зверогонщики» — 23,4 млн руб.;
- «Вызов» — 22,6 млн руб. (всего — 1,87 млрд руб.);
- «Переводчик» — 20,8 млн руб. (258,6 млн руб.).
О фильме «Дыхание» — в материале «Ъ» «На несвежем дыхании».