Российские кинотеатры собрали за уикенд самую низкую выручку с октября

Российские кинотеатры, по предварительным данным, собрали за последний прошедший уикенд около 245–250 млн руб. Это самая низкая выручка с октября 2022 года. Как отмечает kinobusiness.com, многим в субботу «было не до кино».

Лидером кинопроката в РФ и СНГ в уикенд стал фильм «Дыхание». Он получил около 31 млн руб.

Лидеры кинопроката:

«Дыхание» — 30,7 млн руб.;

«Элементарно» (без РФ и Белоруссии) — 26,7 млн руб.;

«Зверогонщики» — 23,4 млн руб.;

«Вызов» — 22,6 млн руб. (всего — 1,87 млрд руб.);

«Переводчик» — 20,8 млн руб. (258,6 млн руб.).

О фильме «Дыхание» — в материале «Ъ» «На несвежем дыхании».

Леонид Уварчев