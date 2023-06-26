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Коммерсантъ FM
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Британское правительство рассмотрит петицию о референдуме по политике в отношении РФ и Украины

В Великобритании петиция о проведении референдума об изменении курса по отношению к России и Украине набрала больше 10 тыс. подписей спустя шесть месяцев после опубликования. Теперь правительство должно рассмотреть ее и ответить на требования.

По данным на 5:30 26 июня, под петицией подписались 11,5 тыс. человек. В случае, если число достигнет 100 тыс., то ее должны будут рассмотреть в парламенте. Инициатором стал Энтони Уэббер — политический обозреватель, основатель движения «Национальный альянс», которое выступает против вакцинных паспортов, обязанности носить маски и концепции застройки «15-минутный город».

В петиции предлагается провести референдум, если правительство самостоятельно не отменит санкции против России и не откажется от поставок оружия Украине. Автор считает, что Лондон вмешался в украинский конфликт. По его мнению, «стремление к миру поможет положить конец кровопролитию».

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