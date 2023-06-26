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Коммерсантъ FM
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В Европе хотят за три года разработать прототип системы защиты от гиперзвуковых ракет

Команда во главе с европейским разработчиком ракетных систем MBDA намерена разработать прототип системы защиты от гиперзвукового оружия. Предварительные сделки на создание прототипа в течение трех лет заключены с Францией, Италией, Германией и Нидерландами. Как пишет The Telegraph, система может быть развернута по всей Европе.

Исполнительный директор MBDA Эрик Беранже считает, что проект «внесет вклад в укрепление индустрии суверенных ракетных систем в Европе» и «повысит конкурентоспособность европейской промышленности». По его словам, MBDA хочет оставаться в «авангарде инноваций» и «вести Европу на пути к наиболее эффективному решению по сдерживанию гиперзвуковых угроз».

В публикации The Telegraph неоднократно говорится, что система защиты необходима для перехвата российских гиперзвуковых ракет. В цитатах господина Беранже российское вооружение не упоминается.

Президент РФ Владимир Путин объявил о наличии у российской армии гиперзвуковых ракет в 2018 году. Глава Минпромторга, вице-премьер Денис Мантуров в середине июня 2023 года говорил, что только российские системы противовоздушной обороны способны уничтожать гиперзвуковые ракеты.

Леонид Уварчев

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