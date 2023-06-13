Мантуров: только российские системы ПВО способны сбивать гиперзвуковые ракеты

Только российские системы ПВО способны уничтожать гиперзвуковые ракеты, утверждает глава Минпромторга вице-премьер Денис Мантуров. Он рассказал, что недавно комплекс ПВО С-350 «Витязь» впервые в мире отработал по цели в автоматическом режиме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По словам господина Мантурова, боевая авиация — самолеты и вертолеты — это та сфера, в которой Россия «превосходит конкурентов и по качеству, и по количеству». «Как и в целом по большинству направлений продукции ОПК: достаточно упомянуть тот факт, что только наши системы способны успешно противостоять нашему же уникальному гиперзвуковому оружию»,— сказал он в интервью «РИА Новости».

Он сообщил, что комплекс ПВО С-350 в зоне проведения военной операции отработал по цели в автоматическом режиме — «с использованием искусственного интеллекта без участия человеческого фактора». Конкретную дату и какие-либо подробности он не привел.

О разработке С-550 стало известно в ноябре 2021 года. Предполагалось, что целью комплекса будут баллистические и орбитальные космические цели. В декабре того же года ТАСС сообщал об успешных испытаниях С-550.

Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев утверждал, что военная операция РФ на Украине повысила интерес зарубежных партнеров к российским вооружениям, но тоже не называл конкретные страны. По состоянию на ноябрь объем экспорта российских вооружений составил $8 млрд, говорил президент Владимир Путин.

Лаура Кеффер