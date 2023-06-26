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Коммерсантъ FM
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Потушен пожар в многоэтажке в Королеве, при котором погибли два человека

Пожар на 14-м этаже 25-этажного дома в подмосковном Королеве ликвидирован. Возбуждено уголовное дело после гибели двух человек, в том числе пожарного. Причиной пожара мог стать поджог.

Сообщение о пожаре в городе Королев на улице Пионерской поступило в региональное управление МЧС в 21:13 25 июня. Возгорание локализовали на площади 44 кв. м в 22:23. Открытое горение было ликвидировано к 22:45, полностью последствия пожара были ликвидированы к 23:41. К тушению привлекались 61 человек и 19 единиц техники.

Изначально источник ТАСС в экстренных службах сообщал, что погибли два человека — подросток и пожарный. Они сорвались при попытке эвакуироваться. В сообщении следственного управления СКР по Московской области уточняется, что погибли два мужчины, один из которых — пожарный. Возраст погибших не уточняется.

«Прибывший на место пожарный пытался спасти мужчину, находящегося внутри помещения. Во время перемещения с балкона квартиры, в которой был пожар, на балкон соседней, мужчины сорвались и упали вниз. От полученных травм оба скончались на месте»,— говорится в сообщении СКР.

Возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Прокуратура Московской области сообщила, что, по предварительной информации, причиной возгорания мог быть поджог. «Для установления точной причины пожара будет проведена пожарно-техническая экспертиза»,— говорится в сообщении ведомства. Прокуратура контролирует соблюдение прав жильцов и установление обстоятельств произошедшего.

Леонид Уварчев

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