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Коммерсантъ FM
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Ребенок и пожарный погибли при пожаре в многоэтажке в подмосковном Королеве

В квартире на 14-м этаже 25-этажного дома в городе Королеве в Московской области начался пожар. По предварительной информации, погибло два человека — ребенок и пожарный. Оба упали, сорвавшись с большой высоты, сообщили ТАСС в экстренных службах.

Как сообщили «РИА Новости» в МЧС, из здания эвакуировано десять человек. Сейчас пожар локализован на площади 40 кв. м, передает агентство.

Пресс-служба ГУ МЧС по Московской области уточнила ТАСС, что сигнал о пожаре поступил в 21:13 мск в жилом доме по адресу: Королев, Пионерская ул., д. 13, корп. 3, подъезд 3.

Эрдни Кагалтынов

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