Новое шоу Татьяны Навки в Сочи

К третьему подряд летнему гастрольному сезону в Сочи продюсерский центр Татьяны Навки подготовил ледовое шоу «Спящая Красавица. Легенда двух королевств». Оно будет демонстрироваться в тематическом парке развлечении «Сочи Парк» в поселке Сириус до 30 сентября. Всего состоятся более 85 представлений, главные роли в которых исполнят звезды мирового фигурного катания Камила Валиева (принцесса Лея), Виктория Синицина (Элифеанта), Никита Кацалапов (Эриан), Маргарита Дробязко, Повилас Ванагас. Премьера шоу состоялась 20 июня и прошла при полном аншлаге.

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Елизавета Федутинова