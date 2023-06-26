Как еще адаптируют выпускников вузов к требованиям работодателей

Обучение в ходе первого года работы не единственный способ адаптировать недавних выпускников вузов и колледжей к требованиям работодателей. Часть компаний, в первую очередь в промышленном секторе, начинают делать это еще в школах и университетах. Например, Трубная металлургическая компания ведет профориентационную работу с вузами и ссузами, создавая возможности для студентов еще на этапе получения образования погрузиться в корпоративную культуру и бизнес-процессы компании (в том числе участвуя в федеральном проекте «Профессионалитет»; см. “Ъ” от 30 мая).

Ряд компаний выстраивают партнерство с вузами, открывая профильные кафедры. Например, как рассказала “Ъ” директор департамента «Корпоративный университет» МТС Ольга Митрофанова, совместно с НИУ ВШЭ была открыта кафедра глубинного машинного обучения, благодаря которой компания может «привлекать кандидатов, имеющих 100% необходимых компетенций». Как сообщила “Ъ” начальник управления развития бренда работодателя Альфа-банка Юлия Фомина, компания встраивается в образовательный процесс уже на 3–4-х курсах вуза, запуская учебные программы по продуктовому менеджменту и машинному обучению.

Анастасия Мануйлова