Главные анонсы 26 июня — 2 июля

26 июня, понедельник
В Люксембурге совет ЕС по иностранным делам обсудит ситуацию вокруг Украины.
В Уфе начнется Десятый форум регионов Белоруссии и России.
Мособлсуд, как ожидается, огласит приговор Александру Мавриди, обвиняемому в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова и похищении адвоката.
В Нэшвилле (США) вручат награды Национальной хоккейной лиги по итогам сезона.
27 июня, вторник
Россию посетит президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого.
В Кемерово Центральный райсуд огласит приговор экс-главе МЧС Кузбасса Александру Мамонтову по делу о пожаре в «Зимней вишне».
28 июня, среда
В Узбекистане начнется досрочное голосование на выборах президента.
В Швейцарии пройдет заседание исполнительного комитета УЕФА.
В Тайбэе (Тайвань) состоится Всемирный конгресс СМИ.
29 июня, четверг
В Брюсселе (Бельгия) начнется саммит ЕС.
В Самарской области состоится 50-й Грушинский фестиваль авторской песни.
30 июня, пятница
В Санкт-Петербурге откроют памятник первому президенту Демократической Республики Вьетнам Хо Ши Мину.
В Карловых Варах (Чехия) стартует 57-й Международный кинофестиваль.
1 июля, суббота
В Бильбао (Испания) стартует велогонка Tour de France.
Турция увеличит плату за проходы cудов через проливы Босфор и Дарданеллы более чем на 8%.
В России заработает Единая электронная виза.
2 июля, воскресенье
Президент Франции Эмманюэль Макрон совершит государственный визит в Германию.
В столичном парке «Зарядье» состоится закрытие первого Московского летнего музыкального фестиваля.