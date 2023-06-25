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Коммерсантъ FM
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Главные анонсы 26 июня — 2 июля

Важнейшие события предстоящей недели

26 июня, понедельник

В Люксембурге совет ЕС по иностранным делам обсудит ситуацию вокруг Украины.

В Уфе начнется Десятый форум регионов Белоруссии и России.

Мособлсуд, как ожидается, огласит приговор Александру Мавриди, обвиняемому в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова и похищении адвоката.

В Нэшвилле (США) вручат награды Национальной хоккейной лиги по итогам сезона.

27 июня, вторник

Россию посетит президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого.

В Кемерово Центральный райсуд огласит приговор экс-главе МЧС Кузбасса Александру Мамонтову по делу о пожаре в «Зимней вишне».

28 июня, среда

В Узбекистане начнется досрочное голосование на выборах президента.

В Швейцарии пройдет заседание исполнительного комитета УЕФА.

В Тайбэе (Тайвань) состоится Всемирный конгресс СМИ.

29 июня, четверг

В Брюсселе (Бельгия) начнется саммит ЕС.

В Самарской области состоится 50-й Грушинский фестиваль авторской песни.

30 июня, пятница

В Санкт-Петербурге откроют памятник первому президенту Демократической Республики Вьетнам Хо Ши Мину.

В Карловых Варах (Чехия) стартует 57-й Международный кинофестиваль.

1 июля, суббота

В Бильбао (Испания) стартует велогонка Tour de France.

Турция увеличит плату за проходы cудов через проливы Босфор и Дарданеллы более чем на 8%.

В России заработает Единая электронная виза.

2 июля, воскресенье

Президент Франции Эмманюэль Макрон совершит государственный визит в Германию.

В столичном парке «Зарядье» состоится закрытие первого Московского летнего музыкального фестиваля.

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