Транспорт на юго-западе Петербурга пустили в объезд из-за перекрытия Ленинского проспекта

В связи с перекрытием движения по Ленинскому проспекту на пересечении с проспектом Героев в Красносельском районе Санкт-Петербурга с 08:00 25 июня до 05:00 понедельника, 26 июня, изменены трассы нескольких автобусных маршрутов. Речь идет о маршрутах №2А, №83, №142, №203, №226, №239, №243, №300, сообщили в СПб ГКУ «Организатор перевозок». Подробнее об изменениях — в группе организации «ВКонтакте».

Также из-за временных дорожных ограничений изменены маршруты троллейбусов №32, №45, №35, №41, №48. Об этом, в свою очередь, проинформировал «Горэлектротранс».

На пересечении Ленинского проспекта и проспекта Героев сейчас асфальтируют проезжую часть.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что с понедельника, 26 июня, в Петербурге из-за дорожного ремонта также ограничат движение транспорта по Литейному проспекту и около Финляндского вокзала.

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