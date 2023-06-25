В Екатеринбург прилетит экс-лидер Киргизии Аскар Акаев

Первый президент Киргизии Аскар Акаев 26 июня проведет лекцию для сотрудников и студентов Российского государственного профессионально-педагогического университета (РГППУ) в Екатеринбурге. Об этом сообщает Российская газета.

В ходе визита господин Акаев также ознакомится с инновационным оборудованием Технопарка универсальных педагогических компетенций, пообщается со студенческим активом РГППУ и иностранными студентами, встретится с преподавательским составом университета и расскажет о роли России в БРИКС. Примет участие в открытии именной аудитории в честь основоположника педагогики и психолога Константина Ушинского.

Аскар Акаев возглавлял Киргизию в 1991–2005 годах. В 2005 году оппозиция назвала очередные выборы сфальсифицированными. В результате массовых протестных акций, получивших название «тюльпановая революция», господин Акаев лишился поста главы республики и бежал из страны. Последующие годы он жил в России и занимался научной деятельностью. В 2021 году Аскар Акаев вернулся в Киргизию для сотрудничества со следствием в рамках уголовных дел. В январе Генеральная прокуратура Киргизии прекратила расследование связанного с золоторудным месторождением Кумтор уголовного дела в отношении Аскара Акаева. Таким образом с него были сняты все уголовные обвинения.