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Коммерсантъ FM
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Все уголовные дела первого президента Киргизии Акаева прекращены

Генеральная прокуратура Киргизии прекратила расследование уголовного дела в отношении первого президента страны Аскара Акаева. Оно было связано с золоторудным месторождением Кумтор. Ранее прокуратура сняла с него обвинение по другому уголовному делу.

Аскар Акаев

Аскар Акаев

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Аскар Акаев

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

«Уголовное дело в отношении экс-президента Акаева прекращено за истечением срока давности»,— сообщил 24.kg начальник управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры Асылбек Акматов.

В 1992 году канадская компания «Камеко» получила право разрабатывать рудники на территории Кумтора без конкурса. Прокуратура обвиняла Аскара Акаева, занимавшего тогда пост президента Киргизии, в халатности.

В 2003 году при реструктуризации генеральных договоренностей с «Камеко» долю Киргизии в совместном предприятии занизили на 25,7%. В связи с этим господину Акаеву предъявили обвинение в злоупотреблении властью и служебным положением, сделку назвали коррупционной. В 2021 году эти обвинения сняли в связи с отсутствием состава преступления.

Аскар Акаев возглавлял Киргизию в 1991–2005 годах. В 2005 году оппозиция назвала очередные выборы сфальсифицированными. В результате массовых протестных акций, получивших название «тюльпановая революция», господин Акаев лишился поста главы республики и бежал из страны. Последующие годы он жил в России и занимался научной деятельностью. В 2021 году Аскар Акаев вернулся в Киргизию с целью сотрудничества со следствием в рамках уголовных дел.

Лусине Баласян

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