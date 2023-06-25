«Адриан Кетглас продолжает курировать свой московский проект»

Обозреватель “Ъ FM” Дарья Цивина рассказывает о блюдах, которые представлены в ресторане AQ Kitchen.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: AQ Kitchen Фото: AQ Kitchen

В ресторане AQ Kitchen мишленовского шефа Адриана Кетгласа стартовало новое меню, созданное им самим и шеф-поваром Антоном Тихим. Надо сказать, что Адриан Кетглас на протяжении многих лет был признанным трендсеттером гастрономической Москвы. Его незабываемый сет «Монохроматизмо» для ресторана Grand Cru до сих пор остается одним из самых важных ресторанных событий последних десятилетий.

Тем приятнее отметить, что, открыв восемь лет назад собственный ресторан на Майорке, Кетглас продолжает курировать свой московский проект и сам регулярно приезжает в Москву, чтобы лично контролировать запуск обновленного a la carte. Именно так случилось и в этот раз.

Результатом очередного визита маэстро стали яркие, летние и, как всегда, невероятно утонченные и точно сбалансированные блюда с энергичным испанским акцентом. Великолепный холодный гаспачо с мороженым из сулугуни и желе из хереса; легкий хумус из зеленого горошка с пастрами из говядины и плотными квашеными персиками; мощный севиче из дорадо с соусом лече де тигре и обожженными томатами формируют раздел закусок.

На горячее предлагаются чилийский сибас с ризотто чипотле и кофе, пряный цыпленок масала с рисом басмати, индийским песто и манго чили и мавританский осьминог на гриле с красным киноа и кремом из печеного авокадо. А на десерт — холодный ягодный суп с земляникой, клубникой, шелковицей, кусочками бисквита и свежей кинзой.