Открыты въезды в Новую Таволжанку и Шебекино

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что власти региона приняли решение открыть въезд в город Шебекино и село Новая Таволжанка из-за «улучшения ситуации» с обстрелами этих населенных пунктов. При этом при въезде в Шебекино и Новую Таволжанку будет осуществляться «выборочный контроль».

«Восстановить с 10:00 сегодняшнего дня движение в Шебекино и Новую Таволжанку в том формате, в котором оно осуществлялось в предыдущие дни, то есть до вчерашнего дня, до 18:00. Будет стоять пост ГИБДД, будет выборочный контроль, но въезд свободный»,— сообщил господин Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, соответствующее решение принято руководством области «с учетом оперативной обстановки».

С начала июня город Шебекино переживает регулярные обстрелы со стороны Украины. Жители массово покинули город: на 12 июня в белгородских пунктах временного размещения находилось более 6 тыс. человек.

20 июня господин Гладков посетил Шебекино вместе с уполномоченной по правам человека при президенте России Татьяной Москальковой. В городе идет широкомасштабная работа по оценке ущерба: ранее сообщалось, что повреждения получили более 700 частных и 113 многоквартирных домов. Власти уже начали восстановительные работы и надеются по возможности к осени вернуть людей в их дома. Ранее к охране порядка в округе после сообщений о мародерстве были привлечены Росгвардия и частные охранные предприятия.

Александр Кислов