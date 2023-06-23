На Кубани в 2022 году в детских лагерях и здравницах отдохнули 311,5 тысячи школьников

В Краснодарском крае в прошлом году оздоровительные организации посетили 311,5 тыс. детей. В их числе 150,3 тыс. кубанских школьников, что на 26,3 тыс. больше, чем годом ранее. С учетом круглогодичного функционирования всего во всех типах организаций для отдыха детей, включая пришкольные лагеря, лагеря труда и отдыха, а также лагеря палаточного типа, в 2022 году побывало 418,8 тыс. детей, в том числе 257,6 тыс. жителей Краснодарского края. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в министерстве труда и социального развития региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ВДЦ «Орлёнок» Фото: Пресс-служба ВДЦ «Орлёнок»

«Детский отдых не стоит на месте, а наоборот, с учетом тенденций государственной политики, интенсивно развивается и все больше отходит от стандартных представлений обывателя о том, что такое детский лагерь»,— говорит генеральный директор санатория Василий Димоев.

По его словам, сейчас это полноценная экосистема детского отдыха, которая позволяет организовать «под ключ» практически любой формат. Запросы родителей и корпоративных клиентов быстро и существенно меняются. Большим спросом пользуются профильные лагеря, констатирует эксперт.

«Инфраструктура крупных лагерей Краснодарского края позволяет принимать спортивные группы пловцов, футболистов, единоборцев и других юных спортсменов на тренировочные сборы. К нам приезжают школы английского языка, есть запросы на проведение IT-смен»,— рассказывает господин Димоев. Он добавляет, что клиент может выбрать, какой уровень комфорта его устраивает в части организации условий питания, проживания, программ лечения; сформировать для себя любой пакет дополнительных услуг, выбрать одну из смен, реализуемых в рознице, или попасть в лагерь по путевке партнеров того или иного лагеря.

«Для того чтобы соответствовать требованиям клиентов, нужна инфраструктура, квалифицированный персонал и гибкость в подходе, быстрая адаптация под запросы клиента. Лучшие лагеря и здравницы Краснодарского края постоянно добавляют новые кейсы в копилку реализованных проектов»,— резюмирует Василий Димоев.

По мнению директора Всероссийского детского центра «Орленок» Александра Джеуса, отдых в детском лагере открывает для ребенка новые возможности. «Здесь можно попробовать себя в творчестве, спорте, науке и технике; пообщаться с людьми, которые достигли высоких результатов в интересующей тебя сфере; обменяться опытом с ребятами из разных регионов страны»,— отмечает Александр Джеус.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что главным преимуществом Краснодарского края является географическое положение. Сразу два побережья — Черноморского и Азовского морей — ждут туристов. Лагеря и здравницы принимают детей в возрасте от 7 до 17 лет, однако рекомендуемый диапазон — 8–16 лет.

Маргарита Синкевич

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