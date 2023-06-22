В Петербурге начался ремонт Приморского проспекта

На севере Санкт-Петербурга стартовали работы по ремонту Приморского проспекта. Магистраль обновят на участке от улицы Академика Крылова до Планерной улицы. Общая протяженность ремонтируемого участка — 5,83 км, сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

После демонтажа старого дорожного покрытия на объекте выполнят укладку двух слоев асфальта, частично отремонтируют тротуары, бордюрный камень и заменят 546 люков, а также нанесут дорожную разметку.

В связи с проведением ремонта на Приморском проспекте возможны ограничения движения, предупредили в КРТИ.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что власти Петербурга выбрали подрядчика для завершения строительства Богатырского проспекта. Все контракты с общей стоимостью более 158 млн рублей выполнит ООО «Лесстройресурс».

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