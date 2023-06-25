Во время перестрелки на уличной вечеринке в США погибли два человека, еще 15 ранены

В ходе перестрелки на уличной вечеринке в городе Сагино в штате Мичиган (США) погибли два человека, еще 15 получили ранения. Об этом сообщила пресс-служба местной полиции.

Во время стрельбы некоторые в панике пытались уехать с места происшествия на машинах, из-за чего несколько человек были сбиты.

«Пятнадцать человек получили огнестрельные ранения или были сбиты транспортным средством. Двое пострадавших — 19-летний мужчина и 51-летняя женщина — скончались»,— сказано в сообщении полиции (цитата по CNN).

На месте происшествия были обнаружены пули разного калибра, которые были выпущены как минимум из пяти видов оружия.

Вечеринку рекламировали через социальные сети. Участников несколько раз разгоняла полиция, но они возобновляли ее в новых местах.

Олеся Павленко