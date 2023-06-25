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Коммерсантъ FM
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Премьер Индии Моди был проинформирован о ситуации с мятежом ЧВК «Вагнер» в РФ

Премьер-министра Индии Нарендру Моди информировали о ситуации с мятежом частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в России, он и чиновники правительства Индии активно следят за ситуацией и в курсе того, что конфликт уже разрешен, утверждает индийское издание The Indian Times.

В настоящее время господин Моди находится с официальным визитом в Египте. Там премьер-министра Индии, по информации журналистов, «подробно проинформировали о происходящем в России». Утверждается, что «Нарендра Моди был проинформирован о событиях в России, когда находился в самолете, летевшем из Вашингтона в Каир, высокопоставленными чиновниками, в том числе сопровождавшими его индийскими дипломатами».

Никаких публичных официальных заявлений по поводу ситуации в России Нарендра Моди и его соратники на данный момент пока не делали.

Основатель частной военной компании «Вагнер» бизнесмен Евгений Пригожин проводил с вечера 23 июня «марш справедливости» на Москву, который российские власти признали вооруженным мятежом (в отношении основателя «Вагнера» было возбуждено уголовное дело). Урегулировать ситуацию удалось ближе к ночи 24 июня. Бойцы компании освободили находившиеся под их контролем объекты в Ростове-на-Дону и ушли в полевые лагеря. Евгений Пригожин должен отправиться в Белоруссию. Российские власти пообещали прекратить уголовное дело в отношении Евгения Пригожина и не преследовать участников мятежа.

Об урегулировании вокруг мятежа ЧВК «Вагнер» — в публикации «Ъ» «Минск остановил поход на Москву».

Александр Кислов

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