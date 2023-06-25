Власти Белгородской области сегодня обсудят возможное возвращение жителей в Шебекино

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о проведении 25 июня совещания, на котором будет рассмотрен вопрос о возможном посещении жителями Шебекино. Въезд в город решили ограничить накануне, как минимум, до 27 июня. Массово людей начали вывозили из населенного пункта из-за массированных обстрелов в конце мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

«Сегодня с утра проведу совещание по восстановлению Шебекино и Новой Таволжанки. Получив информацию от погранслужбы и от Министерства обороны, если все-таки у нас ситуация стабилизировалась, надеюсь, тогда вернемся к нормальному формату посещения Шебекино жителями города, это сообщение сделаю в 10:00»,— написал господин Гладков на своей странице «ВКонтакте».

Вчера стало известно, что власти области приняли решение о закрытии въезда в Шебекино и Новую Таволжанку с 18:00 24 июня до 6:00 27 июня. Такая мера была принята ради безопасности граждан, при этом администрация, все дежурные, оперативные, аварийные службы обещали продолжить свою работу на территории всего городского округа. Вчера же глава региона сообщал о взрывном устройстве, сброшенным с беспилотника в Шебекине. В результате начался пожар на одном из предприятий.

В конце мая-начале июня Шебекинский городской округ подвергся массированным обстрелам. Повреждения получили больше 700 частных домовладений и свыше 110 многоквартирных домов. Власти и военные сообщали о попытках диверсантов зайти на территорию городского района. Тысячи местных жителей вывезли в пункты временного размещения.

Владимир Зоркий