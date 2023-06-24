Белгородские власти закрыли въезд в Шебекино и Новую Таволжанку

Власти Белгородской области приняли решение о закрытии въезда в Шебекино и Новую Таволжанку с 18:00 24 июня до 6:00 27 июня, сообщил глава администрации Шебекинского городского округа Владимир Жданов. Он уточнил, что такая мера принята ради безопасности рядовых граждан, при этом «администрация, все дежурные, оперативные, аварийные службы продолжат свою работу как в городе, так и на территории всего городского округа».

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По словам главы муниципалитета, объекты торговли и аптеки также продолжат работу, «с въездом сотрудников этих предприятий проблем возникнуть не должно». Местные жители, которые работают в Белгороде или других населенных пунктах региона, смогут заехать в Шебекино обратно. «До 21:00 на постах будет организована работа сотрудников администрации, которые будут помогать с решением этого вопроса. Но с собой необходимо иметь паспорт с указанием адреса регистрации по месту жительства, желательно – документ, подтверждающей место работы за пределами населенного пункта, - объяснил господин Жданов. - Сотрудники, которые участвуют в восстановлении предприятий, к работам временно привлекаться не будут».

По его словам, строительные бригады, задействованные в восстановлении города, дорабатывают сегодня до 18:00, а затем – до утра вторника будет организован перерыв, который планируют использовать для подвоза стройматериалов.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков заявил, что власти региона намерены усилить контроль за въездом на территории всей Белгородской области. Эта работа должна проводиться силами МВД и Росгвардии, а «в случае необходимости» - и местной самообороны.

Владимир Зоркий