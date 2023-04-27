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В ярославском парке при замене забора вырубят деревья

В Юбилейном парке Ярославля при замене ограждения будет вырублено 69 деревьев. Об этом рассказали в департаменте городского хозяйства мэрии города.

Юбилейный парк в Ярославле

Юбилейный парк в Ярославле

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Юбилейный парк в Ярославле

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Муниципальный контракт на благоустройство общественной территории был заключен 31 марта 2023 года. В работы включен демонтаж старого ограждения парка и установка нового забора из габионов. В сметах и проектной документации, размещенных на портале госзакупок, ничего не сказано о вырубке деревьев. Однако, в департаменте городского хозяйства подтвердили, что вырубка необходима для обустройства новой изгороди.

«Была сделана выбраковка 69 деревьев, которые фактически росли в старом ограждении, которое требуется демонтировать и заменить на новое»,— пояснили в департаменте городского хозяйства.

После установки забора из габионов планируется посадка 2400 кустов кизильника высотой до полутора метров. Площадь живой изгороди составит 1200 кв. м.

Андрей Иванов

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