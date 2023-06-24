ФК «Урал» сыграет в групповом этапе Кубка России с «Локомотивом», «Ростовом» и «Рубином»

Футбольный клуб «Урал» по итогам жеребьевки группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России попал в группу к «Ростову», «Локомотиву», и «Рубину».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игроки "Урала"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Игроки "Урала"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Кубок России с прошлого сезона проходит по новым правилам: на групповом этапе и в плей-офф клубы Российской премьер лиги (РПЛ) играют между собой (Путь РПЛ), а команды других лиг — между собой (Путь регионов). 16 команд РПЛ распределены на четыре группы. Каждый клуб играет по шесть матчей с тремя соперниками (дома и на выезде). Лучшие две команды из групп выходят в четвертьфинал Пути РПЛ. Клуб, выбывший из Пути РПЛ, переходит в плей-офф Пути регионов. Победители плей-офф встретятся в суперфинале Кубка России.

В прошлом сезоне ФК «Урал» остановилась в шаге от суперфинала национального кубка: сначала в финале Пути РПЛ он уступил ЦСКА, а затем проиграл в финале Пути регионов «Краснодару». Кубок завоевал ЦСКА.

Виталий Красиков

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте