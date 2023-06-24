Железнодорожные вокзалы Ростова работают в штатном режиме

Железнодорожные вокзалы «Ростов-Главный» и «Ростов-пригородный» работают в штатном режиме, сообщает пресс-служба СКЖД.

«Пик отправки пассажиров на вокзалах пришёлся на момент отмены междугородних автобусных маршрутов из-за закрытия движения по автотрассам»,— сообщает пресс-служба компании.

Также отмечается, что в данный момент загрузка вокзалов составляет не более 50%, больших очередей в кассы нет.

Днем 24 июня «Ъ» сообщил, что на железнодорожном вокзале «Ростов-Пригородный» был большой ажиотаж на маршруты из региональной столицы в область.