Липецкие власти разработали план восстановления дорог, перекопанных экскаваторами для остановки техники ЧВК «Вагнер»

Оперштаб Липецкой области подтвердил информацию о том, что часть дорог регионального значения была перекопана экскаваторами. «Радикальные меры приняты для полной остановки проезда техники по трассам»,— добавили там.

«Областным управлением дорог и транспорта разработан план восстановления дорожного полотна. Как только позволит ситуация, рабочие выйдут на объекты»,— рассказали в оперштабе.

Там признали, что из-за этого жители испытывают неудобства: «Но безопасность превыше всего. Еще раз обращаем внимание на серьезность сложившейся ситуации и рассчитываем на понимание». Власти призвали жителей «не оставаться в стороне и оказать содействие и помощь тем, кто сейчас не может попасть домой, если такие случаи будут».

О ситуации в Черноземье после действий Евгения Пригожина и ЧВК «Вагнер» — в онлайн-трансляции.

Олег Мухин