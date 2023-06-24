В Петербурге перед «Алыми парусами» эвакуировали Эрмитаж

Посетителей Государственного Эрмитажа эвакуировали в субботу, 24 июня. Сигнал об эвакуации поступил около 16:45, сообщает 78.ru.

По предварительным данным, причиной стало сообщение о ложном минировании. При этом в пресс-службе музея изданию заявили, что это была не эвакуация — посетителей якобы просто попросили выйти из здания по техническим причинам.

Как пишет «Фонтанка», комплексы Эрмитажа в этот день уже не продолжат свою работу с связи с проведением праздника «Алые паруса». Посетители с билетами на 24 июня в Главный музейный комплекс могут посетить музей в другой день, уточнили в пресс-службе.

Напомним, ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что с 20 июня в арке Зимнего дворца в Эрмитаже начал работу временный пункт досмотра. В Эрмитаже пояснили, что он предназначен для проверки посетителей, а также для выявления запрещенных к проносу в музей предметов.

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