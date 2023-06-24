В Ростове-на-Дону закрыты все рестораны «Вкусно — и точка»

На территории Ростова-на-Дону временно закрыты рестораны сети «Вкусно — и точка». На дверях заведений размещены соответствующие объявления, выяснил «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Коммерсантъ Фото: Коммерсантъ

«По техническим причинам предприятие не работает. Приносим свои извинения»,— написано в сообщении, размещенном на входе в зал ресторана «Вкусно и точка» в переулке Газетном.

Сегодня, 24 июня, Евгений Пригожин заявил, что его бойцы контролируют военные объекты Ростова-на-Дону. Президент России Владимир Путин назвал эти события мятежом и предательством.

Анастасия Назарова, Ростов-на-Дону