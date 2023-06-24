Въезды в Липецк с севера перекрыты

Въезды в Липецк на Чаплыгинском (ведет на северо-восток на трассу Р-22 с дальнейшим выходом к Москве) и Лебедянском (может вывести на М-4) направлениях перекрыты. Об этом сообщили городские власти.

Они призвали выбирать альтернативные варианты объезда. «Для обеспечения правопорядка и безопасности граждан Липецкой области оперативный штаб региона просит жителей без острой необходимости не покидать свои дома и воздержаться от любых поездок на личном или общественном транспорте»,— напомнили там. Власти подчеркивают, что ситуация «находится под контролем», но «требует понимания со стороны каждого жителя региона».

Ранее в соцсетях появились видеозаписи, на которых экскаватором перекапываются несколько дорог. Собеседники «Ъ-Черноземье» утверждают, что речь может идти именно о Липецкой области.

О ситуации в Черноземье после действий Евгения Пригожина и ЧВК «Вагнер» — в онлайн-трансляции.

Олег Мухин