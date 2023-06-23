В строящемся ЖК «Черная речка, 41» произошел пожар

Днем в пятницу, 23 июня, крупный пожар произошел на территории строящегося в районе Ушаковской набережной в Санкт-Петербурге ЖК «Черная речка, 41». О происшествии сообщает 78.ru. Издание поделилось фото и видео с места событий.

Позднее в ГУ МЧС по Петербургу уточнили, что сообщение о пожаре по адресу: Приморский район, набережная Черной речи, д. 41 поступило на пульт дежурного в 12:04. На территории стройки происходило горение строительного материала на площади 20 кв. м. В течение получаса возгорание было ликвидировано. Сведения о пострадавших не поступали, заявили в ведомстве спасателей.

К ликвидации пожара привлекалось 2 единицы техники и 10 человек личного состава.

Проект ЖК «Черная речка, 41» реализует компания LEGENDA Intelligent Development. Строящийся комплекс состоит из 11 секций, объединенных единым стилобатом и одной секции, стоящей внутри участка.

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