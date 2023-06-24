Прокуратура проверяет работу Ельцин-центра в Екатеринбурге

Прокуратура проводит проверку в отношении Ельцин-центра на основании жалобы депутатов Госдумы во главе с Николаем Бурляевым. Об этом сообщил председатель правления центра, исполнительный директор фонда «Президентский центр Б. Н. Ельцина» Александр Дроздов, передает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ельцин-центр

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Ельцин-центр

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

«Проверяют на соответствие законам НКО, свободе слова, печати, и так далее, в том числе на какие-то признаки экстремизма»,— сказал Александр Дроздов. По его словам, сотрудники свердловской прокуратуры осматривали и фотографировали музей, а также просили на электронных носителях все медиа центра. «У нас подобных проверок со стороны прокуратуры было много, по разным поводам»,— отметил он.

Господин Дроздов предположил, что именно об этой проверке заявил заместитель министра юстиции Олег Свириденко на заседании комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России 15 июня. Напомним, о том, что в отношении Ельцин-центра идет проверка, он сказал в ответ на просьбу депутата Андрея Альшевских узнать, попадает ли работа центра под деятельность иностранного агента.

19 июня Андрей Альшевских опубликовал ответ минюста о том, что проверки и признание Ельцин-центра иностранным агентом невозможны, согласно федеральному закону №68 «О центрах исторического наследия президентов РФ, прекративших исполнение своих полномочий». В соответствии с этим законом организация была открыта в Екатеринбурге в 2015 году.

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