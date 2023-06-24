В оперштабе заявили, что к утру 24 июня обстановка на Кубани остается спокойной

Власти Краснодарского края 24 июня проинформировали жителей, что по состоянию на 8 утра обстановка в регионе остается спокойной, все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

«Дополнительных мер безопасности не вводилось»,— говорится в сообщении оперативного штаба Кубани.

Согласно официальной информации, все службы и ведомства регионов РФ в оперативном режиме обмениваются информацией и «держат ситуацию на контроле».

Правоохранительные органы Краснодарского края напомнили об административной и уголовной ответственности за распространение недостоверной информации. По данным властей, за последние несколько часов в социальных сетях и мессенджерах распростронилось множество фейков.

Вместе с тем власти Ростовской области отменили все массовые мероприятия, жителям рекомендовали не выходить из домов. В Липецкой области усилены меры безопасности, жителям рекомендовали не ездить в южном направлении, в том числе в Воронежскую область.

В ночь на 24 июня бойцы ЧВК «Вагнер» вошли в Ростов-на-Дону. Принадлежащий формированию Telegram-канал «Разгрузка Вагнера» опубликовал кадры встречи Евгения Пригожина с заместителем министра обороны Юнус-Беком Евкуровым. Пригожин утверждает, что ЧВК «Вагнер» контролирует военные объекты Ростова-на-Дону.

Наталья Решетняк

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