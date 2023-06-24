Два правительственных самолета из Москвы сели в аэропорту Пулково

Во второй половине дня субботы, 24 июня, в петербургском аэропорту Пулково приземлились два правительственных лайнера из Москвы. Об этом сообщили пользователи сервиса Flightradar24.

Уточняется, что речь идет о самолете о самолете Ил 96-300 с бортовым номером RA-96022 СЛО «Россия». Это борт часто использует в своих поездкам президент РФ. Еще один приземлившийся в Петербурге самолет — Аirbus с бортовым номером RSD523.

Ранее «Ъ» писал о заявлении пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, что Владимир Путин в этот день не покидал Москву и работает в Кремле.

В свою очередь, в Пулково сообщили, что петербургский аэропорт работает в штатном режиме.

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