В Воронежской области нет дефицита топлива для автотранспорта; на пострадавшей нефтебазе находится авиационное горючее

Выход из строя нефтебазы на улице Димитрова в Воронеже «никак не повлияет на обеспечение топливом» в регионе. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

После происшествия с вертолетом на нефтебазе возник пожар. «Произошла разгерметизация двух резервуаров с нефтепродуктами (авиационное топливо) по 5 тонн каждый. Тушение пожара идет в штатном режиме»,— рассказал Александр Гусев.—

Прошу автомобилистов не создавать панику и ажиотаж на заправках. Запасов топлива достаточно».

Позднее Александр Гусев уточнил, что речь идет об одном резервуаре. На место прибыл пожарный поезд.

На месте работают более 100 пожарных и 30 единиц техники. По первым данным, жертв нет. В мэрии Воронежа сообщили, что маршруты общественного транспорта 6, 8, 18, 36, 38, 43, 56, 65 сегодня следуют до остановочного пункта Димитрова (Левобережная автостанция) с разворотом по улице Ленинградской и далее по маршруту.

Мэр Воронежа Вадим Кстенин заявил, что находится «на контакте» с главным управлением МЧС по Воронежской области, городские власти оказывают содействие своей техникой в ликвидации пожара. Власти пригородного Новоусманского района, который граничит с Левобережным районом Воронежа, попросили жителей микрорайонов «Черемушки» и «Новое Отрадное» оставаться дома «в целях безопасности» и «не подходить к окнам».

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Олег Мухин