Губернаторы обратились к жителям Черноземья в связи с ситуацией с ЧВК «Вагнер»

После обращения Владимира Путина к россиянам в связи с ситуацией с ЧВК «Вагнер» перед жителями Черноземья выступили губернаторы Воронежской, Белгородской, Курской, Тамбовской, Орловской и Липецкой областей.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что «сегодня ночью группа вооруженных людей совершила действия, которые выходят за рамки правового поля, здравого смысла и человеческого сознания». «Мятежникам не может быть никакого оправдания,— заявил господин Гусев.— Дорогие земляки, прошу вас не поддаваться на провокации и антизаконные призывы. Давайте сохранять разум и спокойствие».

Губернатор Вячеслав Гладков заверил жителей Белгородской области, что «в целом ситуация стабильная, работа всех силовых структур проводится в полном объеме».

Глава Курской области Роман Старовойт напомнил, что регион тесно сотрудничал с ЧВК «Вагнер» при подготовке бойцов добровольных народных дружин и что он сам прошел эту подготовку. «После открытого мятежа многие советуют вычеркнуть и удалить все упоминания про это из соцсетей администрации региона, но я не буду этого делать. Мы вместе радовались успехам ребят, когда освобождали Соледар и Артемовск, и скорбели вместе с семьями погибших воинов. Амбиции руководителя не должны перечеркивать прошлых заслуг рядовых бойцов, — сказал господин Старовойт.— Призываю Евгения Пригожина отказаться от его планов, сложить оружие и не допустить развития внутреннего конфликта в стране».

Губернатор Максим Егоров призвал жителей Тамбовской области «сплотиться, как никогда». «В единстве наша сила! Все наши усилия сейчас направлены на поддержку специальной военной операции», — заключил господин Егоров.

Глава Орловской области Андрей Клычков заявил, что «любые попытки расшатать ситуацию в это непростое время являются преступлением против народа и страны, против наших парней, которые прямо сейчас проливают кровь за родную землю». «Мы сделаем все, чтобы не допустить ни внутренних, ни внешних врагов. Единственной миссией должна стать поддержка фронта. Поддержка своих бойцов!» — призвал господин Клычков.

Губернатор Игорь Артамонов обратился к жителям Липецкой области : «Предательство — это низко и подло, когда наша страна, наша Родина, наша Россия отстаивает свою независимость и борется за мирное будущее наших детей и семей тех, кто стоит за всем происходящим сегодня. Именно предательством назвал сегодняшние события президент России Владимир Владимирович Путин. Военный мятеж недопустим, когда страна сражается с врагом».

Алина Морозова