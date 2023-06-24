На фоне событий в южных регионах страны Александр Бречалов заявил о спокойной ситуации в Удмуртии

После прошедших событий в южных регионах России, связанных с ЧВК «Вагнер», дополнительные меры по обеспечению безопасности в Удмуртии не требуются. Об этом в Telegram сообщил глава региона Александр Бречалов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Прошедшая ночь выдалась очень непростой для южных регионов нашей страны. В нашей республике ситуация спокойная. Все службы, обеспечивающие безопасность, в режиме повышенной готовности с самого начала СВО. Дополнительные меры сейчас не требуются. Если что-то изменится — буду держать вас в курсе»,— прокомментировал господин Бречалов.

Александр Бречалов призвал жителей сохранять спокойствие и по возможности воздержаться от поездок в регионы, объявившие режим контртеррористической операции.

«Надеюсь, что солдаты ЧВК “Вагнер” как можно скорее прекратят свои незаконные действия. Бойцов ЧВК из нашей республики призываю не поддаваться на провокации»,— добавил Александр Бречалов.

Директор аэропорта Ижевска и АО «Ижавиа» Александр Синельников в Telegram сообщил, что аэропорт работает в нормальном режиме, все рейсы выполняются по расписанию.

Вчера, 23 июня, Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и сообщил, что 25 тыс. человек идут «разбираться». Утром он заявил, что ЧВК «Вагнер» взяла под контроль все военные объекты Ростова-на-Дону. ФСБ возбудила уголовное дело и призвала бойцов ЧВК задержать Евгения Пригожина. Минобороны обратилось к бойцам ЧВК «Вагнер» с просьбой «проявить благоразумие» и связаться с представителями военного ведомства или правоохранительных органов. Президент России Владимир Путин в своем обращении назвал действия Пригожина авантюрой, мятежом и ударом в спину.