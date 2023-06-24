По Белгородской области 23 июня со стороны Украины выпущено 74 снаряда, сброшено два взрывных устройства с беспилотника

Украинские военные 23 июня выпустили по Белгородской области 74 снаряда, а также сбросили два взрывных устройства с беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

В Грайворонском городском округе зафиксировано 33 прилета. По селу Сподарюшино выпущено 12 минометных снарядов, по селу Козинка – 11, по селу Новостроевка-Вторая — пять, по хутору Понуры — три, по селу Дроновка – два. Пострадавших и разрушений нет.

Окраина хутора Старый в Волоконовском районе была 16 раз обстреляна из миномета. Пострадавших и разрушений нет.

В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 14 артиллерийских снарядов. Пострадавших и разрушений нет.

Шебекинский горокруг был обстрелян 11 раз. По четыре прилета зафиксировано в поселке Красное и селе Белянка, три — в селе Новая Таволжанка. Кроме того, в селе Середа противник сбросил два взрывных устройства с беспилотников. Пострадавших и разрушений нет.

О ситуации в макрорегионе после действий ЧВК «Вагнер» читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков

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