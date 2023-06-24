Крупный пожар в общежитии в Первоуральске потушен

Возгорание в общежитии на улице Ильича в Первоуральске ликвидировано на площади 450 кв.м. Для жителей пострадавшего от огня дома готовится пункт временного размещения, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. В 03:50 пожарные завершили проливку и разборку сгоревших конструкций.

Сообщение о пожаре в общежитии поступило вечером 23 июня. Прибывшие на место спасатели эвакуировали из здания 53 человека, в том числе девять детей. Еще 12 человек, в том числе четыре ребенка, были спасены с помощью спасательных устройств.

Информации о пострадавших не поступало.

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