В Первоуральске загорелась крыша пятиэтажного общежития, больше 50 человек эвакуированы

Вечером 23 мая в Первоуральске (Свердловская область) произошел крупный пожар в пятиэтажном общежитии. По данным МЧС по Свердловской области, загорелась крыша здания по проспекту Ильича. Сообщение о пожаре поступило в 21:56, площадь пожара составляет 200 кв. м.

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Спасатели эвакуировали 53 человека, в том числе девять детей. Еще 12 человек, в том числе четыре ребенка, спасены с помощью спасательных устройств. Информации о пострадавших не поступало.

«На месте работают 19 человек личного состава, 10 единиц пожарно-спасательной техники»,— прокомментировали в МЧС.

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