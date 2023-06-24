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Коммерсантъ FM
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Главным тренером «Марселя» назначен Марселино Тораль

На пост главного тренера французского ФК «Марсель» назначен Марселино Тораль, сообщается на сайте команды. На какой срок подписан контракт с господином Торалем, не уточняется.

Он сменил хорвата Игора Тудора, который возглавлял «Марсель» с июля 2022 года и ушел по окончании сезона. Господин Тудор вывел команду на третье место в чемпионате Франции, что дало ей право сыграть в квалификации Лиги чемпионов.

57-летний Марселино Тораль до этого тренировал «Атлетик Бильбао» (2021–2022), «Валенсию» (2017–2019), «Вильярреал» (2013–2016) и «Севилью» (2011–2012). Он трижды был признан лучшим тренером чемпионата Испании.

Лаура Кеффер

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