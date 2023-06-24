ТАСС: летчики группы «Стрижи» переучились управлению МиГ-35

Авиационная группа высшего пилотажа «Стрижи» в перспективе планирует использовать истребители МиГ-35 для демонстрационных полетов, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Сроки, когда пилотажная группа "пересядет" с истребителей МиГ-29 на МиГ-35 пока неизвестны, но летчиков уже переучили управлению новыми воздушными машинами»,— сказал источник на Международном военно-морском салоне-2023.

МиГ-35 — новейший многоцелевой истребитель. В январе 2017 года стартовали летные испытания, в декабре того же года завершились заводские испытания. МиГ-35 предназначен для работы в зонах вооруженных конфликтов высокой интенсивности.

21 июня в Кронштадте прошло открытие Международного военно-морского салона. Мероприятие впервые пройдет на базе Музея военно-морской славы и конгрессно-выставочного центра на территории кластера «Остров фортов».