Российско-индийская компания «Брамос» завершила проектирование ракет Brahmos-NG

Российско-индийское предприятие «Брамос» закончило эскизное проектирование ракет нового поколения Brahmos-NG, заявил директор по экспорту компании Правин Патхак. По его словам, согласован облик ракеты, сейчас идет работа над созданием опытных образцов. Производство может быть налажено в 2025 году

Как уточнил господин Патхак, новая ракета в длину 6 м вместо 9 м, весит 1,5 тонны вместо 3 т. Ее скорость и дальность остаются прежними — 3 Маха и 290 км. «Ракетами NG можно будет вооружать три типа самолетов ВВС Индии: три-пять — на Су-30МКИ, и по две — на МиГ-29 и Tejas»,— рассказал он «РИА Новости» на полях Международного военно-морского салона.

«Брамос» в 2022 году сообщала, что готова выполнить заказ от армии России на поставку ракет, если таковой поступит. Одна из основных моделей ракет компании — PJ-10 BrahMos — была разработана в 1998 году. Ее базовой моделью является советская ракета П-800 «Оникс», созданная в 1970-х. Портфель заказов на ракеты «Брамос» оценивался почти в $6,5 млрд.

Лаура Кеффер