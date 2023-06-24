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Коммерсантъ FM
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Над Курском работали средства ПВО, никто не пострадал

Украинская армия ночью 24 июня атаковала Курск с помощью беспилотников, сообщил губернатор Роман Старовойт. Над городом работали средства противовоздушной обороны. Никто не пострадал, повреждений нет.

«Ночью в небе над Курском работали наши системы ПВО. Атака БПЛА со стороны ВСУ была успешно отражена»,— написал господин Старовойт в Telegram. Он призвал жителей соблюдать меры предосторожности и при обнаружении осколков, не трогать их.

В Курской области действуют высокий уровень террористической опасности, а также средний уровень реагирования, в рамках которого усилен пропускной режим на приграничных территориях.

Леонид Уварчев

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