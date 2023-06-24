В Омске задержаны подозреваемые в организации заказного убийства

Двое жителей Омской области задержаны по подозрению в причастности к покушению на убийство. Один из задержанных, считает следствие, решил прекратить отношения со своей 49-летней супругой. Не желая в дальнейшем делить с ней имущество, он запланировал ее убийство.

С помощью своего подчиненного он нашел исполнителя, которому пообещал заплатить 1,2 млн руб. Однако исполнитель обратился в полицию.

«22 июня 2023 года подозреваемый, получив постановочные фотоматериалы, подтверждающие выполнение заказа, перевел денежные средства для исполнителя, после чего заказчик убийства и его пособник были задержаны оперативниками»,– сообщили в СУ СКР по Омской области.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и пособничестве в покушении на убийство.

В феврале в Омской области был задержан 41-летний предприниматель, имеющий египетское и российское гражданства. По версии следствия, коммерсант «заказал» убийство своей супруги, с которой не хотел делить имущество во время бракоразводного процесса. Убийство, за которое было обещано €4 тыс., инсценировали оперативники, узнавшие о готовящемся покушении.

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Оксана Павлова