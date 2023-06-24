ТАСС: в Москве усилены меры безопасности

ТАСС сообщил со ссылкой на правоохранительные органы, что в Москве усилены меры безопасности. Под усиленную охрану взяты все важнейшие объекты, органы государственной власти и объекты транспортной инфраструктуры. Как сообщает ТАСС, по тревоге подняты подразделения ОМОН и СОБР Росгвардии.

На фоне этого сообщения в соцсетях стали появляться видео с военной техникой на улицах Москвы.

Поздно вечером 23 июня Евгений Пригожин начал распространять сообщения с обвинениями в адрес Минобороны. Минобороны назвало это «информационной провокацией». Спустя чуть больше часа Национальный антитеррористической комитет сообщил, что ФСБ возбудила в отношении основателя ЧВК «Вагнер» уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу.