В Нововоронеже прошла патриотическая акция «Свеча памяти»

22 июня, в День памяти и скорби, в 4 часа утра у военного мемориала «Звезды Славы» по инициативе Общественной палаты г. Нововоронежа в тринадцатый раз состоялась акция «Свеча памяти», объединившая жителей разных поколений.

Фото: Евгения Шашова, пресс-служба НВ АЭС

Горожане зажгли свечи в память о земляках, погибших на полях сражений в годы Великой Отечественной войны.

Участие в мероприятии приняли работники Нововоронежской АЭС, ветераны-атомщики, члены Организации молодых атомщиков, представители администрации города, городской Думы, городского Совета ветеранов, воинской части №3677, ветераны-пограничники, казачество и просто неравнодушные жители и их дети.

«Время идет, состав участников акции меняется, но память о Великой Отечественной войне неизменна. Нет такой семьи, которую бы не затронула эта страшная война. Сегодня мы отдаем дань уважения тем, кто на долгие годы подарил нам мирное небо и свободу», - сказал первый заместитель главы города Михаил Иванов.

«Низкий поклон воинам, труженикам тыла, которые отстояли для нас мир. И пока мы живы, пока бьются наши сердца, мы должны хранить память о подвигах героев нашей великой страны и передавать ее нашим детям и внукам», - поделилась председатель Совета ветеранов Нововоронежской АЭС Валентина Кудрявцева.

Фото: Евгения Шашова, пресс-служба НВ АЭС

По традиции нововоронежцы исполнили песню «Священная война», ставшую гимном защиты Отечества. Память героев почтили минутой молчания и возложили цветы к монументу.

К моменту основания в городе атомщиков проживало более 800 ветеранов Великой Отечественной войны, сейчас остался лишь один участник боевых действий — Клавдия Андреевна Малых.

В 12 часов 15 минут город атомщиков присоединился к общероссийской минуте молчания. Время акции было выбрано неслучайно: именно в это время 22 июня 1941 года вышло в эфир обращение к гражданам Советского Союза о нападении нацистской Германии.

Напомним, 82 года назад, в 1941 году, в 4 часа утра фашистская Германия без объявления войны вероломно напала на Советский Союз. 1418 дней и ночей длилась война, которая закончилась безоговорочной победой нашей страны. Потери СССР в ходе войны составили 26,6 млн человек.